573 انتهاكاً حوثياً منذ بدء تنفيذ اتفاق ستوكهولم

المصدر: عدن- سبأنت

أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، أمس أن ميليشيا الحوثي ارتكبت 573 انتهاكاً منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 18 ديسمبر الماضي وحتى 14 يناير الجاري.

وأوضح السعدي خلال لقائه أمس بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، أن «هذه الانتهاكات أسفرت عن مقتل 41 شخصاً وإصابة 396 آخرين». وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية «سبأ».

وتطرق السعدي خلال اللقاء إلى جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ اتفاق استوكهولم الخاص بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى والجهود التي يبذلها الوفد الحكومي مع مكتب المبعوث الخاص في عمان لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى رغم العراقيل التي تختلقها الميليشيا الإيرانية .

وأشار إلى الانتهاكات والخروقات لاتفاق الحديدة من قبل الميليشيا الحوثية وعلى وجه الخصوص في الجانب الإنساني وعرقلة الميليشيا لجهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تقع تحت سيطرتها. كما لفت إلى إدانة برنامج الغذاء العالمي سرقة المساعدات الإنسانية والعراقيل التي يتعرض لها موظفو الإغاثة الإنسانية من قبل الميليشيا الحوثي بعد كشفه سرقة المساعدات من قبل الميليشيا وبيعها في السوق لضمان تجويع اليمنيين.

من جانبها أشادت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو بالتعاون الذي تبذله الحكومة اليمنية في الجانب السياسي والإنساني والاقتصادي وتقديم المعلومات التي من شأنها إيضاح الحقائق أمام مجلس الأمن والمجتمع الدولي حول عدم التزام الميليشيا الحوثية بأي اتفاقات سلام وإصرارها على إفشال اتفاق السويد.