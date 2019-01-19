ضبط عصابة مسلحة بحملة أمنية في عدن

المصدر: عدن - وكالات

تمكنت حملة أمنية نفذتها قوة تابعة لقسم شرطة القاهرة بمديرية الشيخ عثمان في محافظة عدن بقيادة مدير الشرطة طارق الحاج من القبض على عصابة مسلحة مكونة من 4 أشخاص.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن نائب قائد شرطة القاهرة أحمد الحدبه، قوله «إنه تم القبض على قائد العصابة يدعى (ز. ع. ش)، وثلاثة من أعضائها، جاء عقب جهود مكثفة لرجال الشرطة، واندلاع اشتباكات محدودة بين عناصر الشرطة والعصابة وذلك عند محاولة قائدها وعناصرها الفرار إلى منطقة كود بيحان بمديرية الشيخ عثمان».

قتيل

وأشار إلى مقتل أحد أفراد شرطة القاهرة البطل «ابكر السقاف»، متأثراً بجراحه التي أُصيب بها خلال الحملة الأمنية، التي انتهت بالقبض على العصابة، المتهمة بالمتاجرة بالحبوب المخدرة والحشيش وحماية مروجي المخدرات وانتحال صفة الشرطة.

وتعهد الحدبه، بمواصلة الشرطة جهودها الأمنية لتحقيق وتعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة وحماية المصالح العامة والخاصة ومحاربة الجريمة والخارجين عن النظام والقانون.