الإمارات تدين هجوم الحوثي على المراقبين الدوليين في الحديدة

المصدر: عواصم، البيان ـ وكالات

أدانت دولة الإمارات هجوم الحوثيين، أول من أمس، على قافلة المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة في الحديدة، داعية المجتمع الدولي إلى الاستيقاظ، لمواجهة الميليشيا المدعومة من إيران.

وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، عبر «تويتر» أمس:

«ينبغي أن يكون هجوم الحوثي على موكب الجنرال الهولندي باتريك كاميرت رئيس لجنة إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة في اليمن، دعوة لانتباه المجتمع الدولي. وبغض النظر عن اتفاق السويد، تبقى ميليشيا الحوثي ومؤيدوه الإيرانيون العائق الدائم أمام عملية السلام في اليمن». مضيفاً أن الحوثي هو العائق الوحيد لعمليات السلام.

في السياق، لم يفلح اجتماع عمان المشترك بين الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وممثلي الحكومة الشرعية اليمنية، والميليشيا الحوثية، في إحراز أي تقدم في ملف الأسرى نتيجة التسويف الحوثي، ورفض الإقرار بعدد كبير من قوائم الأسرى، وتم تحديد منح مهلة 10 أيام للرد على الملاحظات. كما أعلنت الميليشيا رفضها قرار مجلس الأمن الدولي توسيع مهام بعثة المراقبين الدوليين في الحديدة، وشنّت هجوماً لاذعاً على كاميرت بعد يوم من إطلاق النار على موكبه.

إلى ذلك، طلب خبراء، في التوصيات المقدمة بشأن اليمن لمجلس الأمن، تعزيز بعثة تفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ في اليمن بحثاً عن الأسلحة غير القانونية، حتى تتمكن من «تحديد الشبكات التي تستخدم وثائق مزيفة للتهرب من التفتيش».

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