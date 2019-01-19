السودان يستضيف مفاوضات سلام أفريقيا الوسطى

المصدر: الخرطوم - وكالات

أكد وزير الخارجية السوداني د. الدرديري محمد أحمد أن الجولة القادمة من مفاوضات السلام بين الفرقاء في دولة أفريقيا الوسطى ستعقد في الخرطوم يوم 24 يناير الجاري، تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، ووفقاً لما تم التفاهم عليه مسبقاً مع الاتحاد، منوهاً بأن مساعي بلاده تتواصل في هذا الصدد حتى تنطلق في موعدها وتحقق النجاح، ليعود الاستقرار لهذا الجزء الهام من الإقليم.

وقال الوزير السوداني «إن قيام هذه الجولة في الخرطوم يلقي عبئاً كبيراً على السودان، ومن ثم يتوجب علينا حسن الاستعداد لها لضمان نجاحها، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي ودول الجوار في القارة». وتابع: «نعتقد أن الثقة التي تولدت لدى الاتحاد الأفريقي بأن السودان قادر على إنجاح هذه الجولة، هي أحد الأسباب الأساسية التي تجعلنا نستبشر أنها ستبلغ غاياتها».