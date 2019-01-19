فلسطين تدعو المسلمين لزيارة القدس

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

جدّدت فلسطين، دعوة المسلمين لزيارة مدينة القدس، مشددة على أن دور العلماء والأئمة في هذا الجانب هو دور محوري وأساسي لاستنهاض المسلمين في جميع أرجاء العالم لزيارة القدس والرباط فيها وخوض معركة الدفاع عنها.

مطالبة

وطالب د. محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، بزيارة القدس بشكل دوري سواء مجموعات أو أفراد للحفاظ على الهوية الإسلامية للمدينة المقدسة في وجه مؤامرة التهويد التي تسعى حكومة الاحتلال لفرضها على المدينة.

وأشار الهباش إلى أنّ قضية القدس يجب أن تكون هي هم المسلمين الأول والمركزي لمكانتها المقدسة في العقيدة الإسلامية.

وأكد الهباش، أهمية زيارة المسلمين والعلماء من جميع أرجاء العالم لمدينة القدس والاطلاع عن كثب على معاناة أهلها والحصار الإسرائيلي المفروض عليها خاصة على مقدساتها الإسلامية والمسيحية وعلى وجه الخصوص المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة.

دور

وشدد خلال استقباله في رام الله وفداً من أئمة المساجد في جمهورية ألبانيا، برئاسة الشيخ نعيم درياي، إمام مسجد شكودرا، كبرى المدن الألبانية، وعضو مجلس الإفتاء في ألبانيا، على أنّ دور العلماء والأئمة في هذا الجانب هو دور محوري وأساسي لاستنهاض المسلمين في جميع أرجاء العالم لزيارة القدس والرباط فيها وخوض معركة الدفاع عنها.

وأضاف الهباش أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل جاهداً على منع حرية العبادة ومنع المؤمنين من الوصول إلى مقدساتهم في مدينة القدس.