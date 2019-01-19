المصدر: عواصم - وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي أن ضباطاً إسرائيليين وروساً عقدوا اجتماعات بهدف «تحسين» التنسيق بين الجيشين و«تجنب الاحتكاك» خلال العمليات الإسرائيلية ضد إيران في سوريا.

وأكد في بيان أن هذه اللقاءات هدفها «تطوير وتحسين الآلية لتجنب الاحتكاك بين الجيشين في القطاع الشمالي وأثناء تحرك الجيش الإسرائيلي ضد ترسيخ وجود إيران في سوريا وتسليح حزب الله».

وأضاف البيان «لقد توصل الوفدان إلى اتفاقات ووافقا على مواصلة العمل المشترك» دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه الاتفاقات.وأوضح الجيش أن المناقشات جرت وسط «اجواء مهنية جيدة».