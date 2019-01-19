باسيل يدعو إلى عودة سوريا للجامعة العربية

دعا وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل أمس، إلى عودة سوريا لجامعة الدول العربية.

وقال باسيل في قمة لوزراء الخارجية والاقتصاد العرب تستضيفها بيروت: «سوريا يجب أن تعود إلينا لنوقف الخسارة عن أنفسنا قبل أن نوقفها عنها.. سوريا يجب أن تكون في حضننا بدلاً من أن نرميها في أحضان الإرهاب». وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد وجهت الدعوة إلى سفير سوريا في بيروت علي عبدالكريم، لحضور القمة التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المقرر انعقادها الشهر الجاري، غير أنه اعتذر عن الحضور، وأرجع سبب ذلك في مقابلة مع قناة (أو تي في) اللبنانية إلى أن «الجامعة العربية هي المنظمة، وحتى الآن الجامعة في وضع غير صحيح تجاه سوريا». بيروت - وكالات