المصدر: مقديشو - د.ب.أ

أعلن نائب وزير الأمن في إدارة ولاية جنوب غرب الصومال، أن مقاتلي حركة الشباب اختطفوا نحو 100 مدني في إقليم بكول جنوب غربي البلاد. وأشار عبد الرزاق علي آدم، إلى أنّ معظم المختطفين من الرعاة، وفق ما ذكر موقع «الصومال الجديد» الإخباري.

وأضاف أن الحركة تتهم بعض المختطفين بالتجسس لصالح الحكومة الصومالية، كما تتهم آخرين بأنهم كانوا من المندوبين الذين انتخبوا نواب البرلمان الصومالي. وأوضح قائد الشرطة في ولاية جنوب غرب الصومال، أنهم سيبدأون عمليات عسكرية لتحرير المختطفين. ولم تعلق حركة الشباب على عملية الاختطاف. يذكر أنّ حركة الشباب تسيطر على مناطق واسعة من أراضي ولاية جنوب غرب الصومال وتفرض حصاراً على بعض مدن إقليم بكول بالولاية.