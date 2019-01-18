خالد بن سلمان يدين بقوة استهداف الحوثيين المراقبين الأمميين في الحديدة

المصدر: البيان الالكتروني

أدان الأمير خالد بن سلمان السفير السعودي في واشنطن بقوة استهداف ميليشيا الحوثي فريق البعثة الأممية في اليمن.

وأكد خالد بن سلمان عبر حسابه الرسمي على تويتر على أن استهداف الميليشيات للفريق الأممي في اليمن انتهاك لاتفاق ستوكهولم.

وقال السفير السعودي بواشنطن: " : ندين بقوة استهداف ميليشيا الحوثي فريق البعثة الأممية في اليمن".

وتعرض الجنرال باتريك كاميرت، رئيس لجنة المراقبين الأممية، في محافظة الحديدة، لإطلاق نار من قبل ميليشيات الحوثي في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة، وذلك أثناء عودته إلى وسط المدينة بعد الانتهاء من الاجتماع مع وفد الحكومة الشرعية في مجمع "إخوان ثابت" الصناعي الذي تسيطر عليه قوات الشرعية.

وأكد راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية، أن "إطلاق الميليشيات الحوثية النار على موكب كاميرت يعد تطورا خطيرا".

ومن جانبها، أكدت الأمم المتحدة سلامة فريقها في الحديدة بعد إطلاق ميليشيات الحوثي النار على موكبه.