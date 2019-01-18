توقيف أمريكي تسلّل إلى جنوب لبنان

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

أعلن الجيش اللبناني، أمس، توقيف مواطن أمريكي تسلل من إسرائيل إلى لبنان، وفَتَحَ تحقيقاً معه. وقال الجيش اللبناني في بيان إنه بعد عمليات بحث مستمرة من الجيش تمكنت دورية من مديرية المخابرات من العثور على المواطن الأمريكي كولان إيمري متخفياً في أحد أحياء مدينة صور وتوقيفه. ووفق الجيش يُشتبه بدخول إيمري في الـ 15 من الشهر الجاري من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى داخل الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى أنّه باشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.

وأوضح مصدر عسكري أنّ التحقيق مستمر معه، كما يجري التنسيق مع اليونيفيل «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان» بهذا الشأن، من دون أن يضيف أي تفاصيل حول كيفية دخول المواطن الأمريكي ومن أي منطقة تحديداً. وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إنّ الجيش يبحث في التقارير الواردة حول الأمر، من دون إضافة المزيد.