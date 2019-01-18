مقتل المهندس الحوثي لهجمات «الدرون» على أيدي التحالف

المصدر: عدن - وكالات

قُتل المسؤول الحوثي عن الطائرات المسيّرة المصنعة إيرانياً، والمطلوب رقم 19 للتحالف العربي، اللواء إبراهيم علي الشامي، في عملية استخباراتية للتحالف، فيما حاولت الميليشيا إخفاء هزيمتها الأمنية بالزعم أن الشامي توفي بسبب نوبة قلبية.

وأفادت مصادر لقناة «العربية» أن عملية استخباراتية للتحالف أدت إلى مقتل قائد القوات الجوية السابق المعيّن من قِبل ميليشيات الحوثي، والمطلوب رقم 19 للتحالف العربي، اللواء إبراهيم علي الشامي.

وكانت مصادر متطابقة في العاصمة اليمنية صنعاء أكدت مقتل الشامي في ظروف غامضة.

وبحسب المصادر، فإن جثة الشامي، وهو المسؤول الأول عن إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، في ميليشيا الحوثي، وصلت إلى أحد مستشفيات صنعاء، وسط تكتم شديد من قِبل الحوثيين على خبر مقتله.

وذكرت مصادر مطلعة أن اللواء الشامي، الذي أقيل من منصبه قبل أشهر قليلة بقرار غير معلن ضمن صراعات النفوذ بين أجنحة ميليشيا الحوثي، كان خاضعاً للإقامة الجبرية بأوامر مباشرة من زعيم المتمردين، عبد الملك الحوثي، دون معرفة الأسباب.

وأدرج التحالف العربي الشامي ضمن قائمة 40 إرهابياً حوثياً مطلوباً، واحتل الرقم 19، وتم رصد 10 ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات عنه.

وحاولت الميليشيا نشر رواية أخرى، فزعمت وفاة الشامي بنوبة قلبية.

جبال الحمراء

إلى ذلك، أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده عبد الله مجلي، أن قوات الجيش الوطني، بإسناد من التحالف العربي، سيطرت على سلسلة جبال الحمراء بباقم في محافظة صعدة، لافتاً إلى تقدمها المتواصل في مديرية برط العنان في الجوف.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بمحافظة مأرب، تناول فيه مسار العمليات العسكرية، وآخر المستجدات الميدانية في مختلف الجبهات، والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا بحق المدنيين.

وأكد العميد مجلي، في المؤتمر، أن قوات الجيش دحرت كل تسللات الميليشيا في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وتقدمت بالمرتفعات الجبلية المطلة على الأثلة والصيادي في مديرية دمت شمالي الضالع. ولفت إلى أن قوات الجيش حققت تقدمات كبيرة في جبهة كرش باتجاه مدينة الراهدة شمالي لحج، واستعادت مرتفعات مهمة بمديرية مقبنة غربي محافظة تعز، كما حررت سلسلة جبال المحصام المطلة على طريق حرض الحديدة. وأوضح أن الفرق الهندسية انتزعت كميات كبيرة من الألغام الأرضية التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في عدد من المناطق المحررة.

عملية خاطفة

وأكد ناطق القوات المسلحة أن قوات الجيش نفّذت عملية خاطفة، تمكنت خلالها من ضبط عناصر إرهابية بوادي حضرموت إثر عملية عسكرية ناجحة بمنطقة القطن.

وعن الاعتداء الذي ارتكبته الميليشيا الحوثية بطائرة مسيرة، على قاعدة العند، قال العميد مجلي إن 7 شهداء ارتقوا، على رأسهم رئيس هيئة الاستخبارات، بعملية إجرامية نفّذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية. وأكد العميد مجلي أن قوات الجيش الوطني أسقطت 7 طائرات مسيّرة تتبع ميليشيا الحوثي في صرواح والضالع ومران والملاحيظ في صعدة.

ولفت العميد مجلي إلى الجريمة التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية في منطقة الشليلة بمحافظة حجة، أسفر عنها مقتل 7 مواطنين، مضيفاً أن الميليشيا استهدفت حافلة بمحافظة البيضاء أسفرت عن مقتل امرأة. ونوه العميد مجلي بأن ميليشيا الحوثي الانقلابية تواصل تجنيد الأطفال وإخراجهم من المدارس والزج بهم بجبهات القتال.

واستعرض العميد مجلي، خلال المؤتمر الصحافي، مقاطع الفيديو وصور للانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا الانقلابية خلال الفترة الماضية.