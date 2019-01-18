مساعدات سعودية للنازحين اليمنيين في الجوف ومأرب

المصدر: الجوف- واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع مساعدات غذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى محافظة الجوف. وشملت المساعدات المقدمة 276 سلة غذائية تزن 20 طناً و424 كيلو غراماً، يستفيد منها 1656 فرداً.

كما وزع مركز الملك سلمان مساعدات غذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب. وشملت المساعدات المقدمة 1110 سلال غذائية تزن 82 طناً و140 كيلو غراماً، يستفيد منها 6660 فرداً.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز للمحافظات اليمنية كافة والتي بلغت 231 مشروعاً.