المصدر: عدن - وكالات

أصدرت ما تسمى «وزارة المالية» في حكومة الانقلابيين الخاضعة لسلطات ميليشيا الحوثي الإيرانية، تعميماً بشأن صرف نصف راتب شهر أكتوبر 2017، لجميع الموظفين في مناطق سلطتها.

ونص التعميم الذي جاء بناءً على ما سمته تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى على صرف 50 بالمئة، وهي المتبقية من المرتبات الأساسية والبدلات القانونية المرتبطة بالراتب لشهر أكتوبر 2017 للموظفين الأساسيين في وحدات الخدمة العامة مدنيين وعسكريين وأمنيين.

وقضى التعميم بتنزيل المنقطعين والمتغيبين عن العمل، وتوريد الاستقطاعات القانونية لما سيتم صرفه عن الـ(50 بالمئة) من الراتب والبدلات، والتي سيتم صرفها فقط وفقاً للإجراءات وألا يتضمن الصرف أي مبالغ كانت تصرف تحت مسمى حوافز شهرية.