500

يؤكد الأمين العام لمجلس الصمغ العربي التابع للرئاسة السودانية عبدالماجد عبدالقادر لـ«البيان» أن بإمكان السودان إنتاج أكثر من 500 ألف طن من الصمغ العربي، مشيراً إلى أن هناك عقبات تواجه إنتاج الصمغ ولا سيما عدم توفّر العمالة، كما أن قضية التمويل تمثّل العائق الأكبر للنهوض بقطاع الصمغ العربي، الأمر الذي يجعل الحاجة ماسة لإنشاء بنك للنظر في تمويل احتياجات القطاع وتنظيم المنتجين في شكل جمعيات تعاونية، بجانب الحاجة للتوسع في الاستزراع للحفاظ على البيئة وللإنتاج، فضلاً عن تحفيز خريجي كليات الزراعة بإعطائهم مزارع وتقنين الحيازات لتكون جاذبة للتمويل، ويضيف «هناك مشكلة ستظل قائمة ما لم تتم معالجة حيازات الأراضي».

2002

سنة 2002، اجتاحت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، واستهدفت العديد من الصناعات التي تشتهر بها، ومنها صناعة الصابون التي تحتل موقع الصدارة في صادرات نابلس حيث شكلت ما نسبته 36.2%.

واستهدف المحتلون مئات المحال التجارية والأسواق التاريخية في البلدة القديمة، سواء كان ذلك بقصفها من الصواريخ من الطائرات الحربية أو بالقذائف، أو باستخدام الجرافات أو اللجوء إلى إحراقها أو اختراق جدرانها، للانتقال من مكان لآخر وذلك أثناء سلسلة الاجتياحات التي قامت بها قوات الاحتلال للبلدة القديمة خلال انتفاضة الأقصى، بدءاً من اجتياح نيسان 2002 الأكثر دماراً مروراً بعشرات الاجتياحات عبر سنوات 2003 و2004.

وأسفرت عمليات القصف والتجريف والتفجير عن إلحاق أضرار جسيمة بمنازل البلدة القديمة التاريخية، التي طالت 40% منها حسب تقرير لجنة فلسطين الوطنية (أكوموس) فقط في نيسان 2002، حيث كانت أغلب هذه المنازل في حارة الياسمينة والقريون والشيخ مسلم والفقوس والحبلة وحبس الدم وبعض هذه المنازل تعرض لعمليات الهدم والتخريب أكثر من مرة واحدة.

80

أظهرت أرقام المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منتصف العام الماضي، تسجيل 80 ولادة أسبوعياً في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، فيما بلغت نسبة سكان المخيم دون سن الخامسة نحو 20%.

ولفتت المفوضية إلى أن عدد المراجعات الأسبوعية للنساء الحوامل وأمهات الرضّع حديثي الولادة يصل إلى 14 ألف مراجعة شهرياً، فيما يشكل الأطفال نحو 56% من سكان المخيم البالغ عددهم 78.552. وبينت المفوضية أن نحو 21400 طفل في المخيم منخرطون في التعليم، إذ لوحظ ارتفاع في نسب الالتحاق بالتعليم في المخيم للعام الدراسي 2017-2018 بنسبة 3.4%. وحسب الأرقام، فإن نسبة الإناث بين أطفال الزعتري تمثل 53%، والذكور 47%، فيما حاز 102 من طلاب الزعتري منحاً للدراسة في الجامعات الأردنية.

2018

في أكتوبر العام الماضي، أعلنت «مؤسسة جائزة سيئول للسلام الثقافية»، أنها اختارت رئيس الوزراء الهندي مودي لجائزة سيئول للسلام 2018. وتعد هذه المرة الثانية من نوعها التي ينال فيها قائد سياسي حالي هذه الجائزة بعد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عام 2014. ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن رئيس لجنة التحكيم لجائزة سول للسلام تشوى جون-هو قوله حول سبب اختياره «إن رئيس الوزراء مودي ساهم في تحسين مستوى معيشة الهنود بالإضافة إلى أنه ساهم في السلام في العالم عبر تطوير رفاهية البشر اعتماداً على التعاون الاقتصادي مع دول العالم، كما ساهم في الاستقرار الإقليمي في منطقة آسيا والباسيفك عبر دبلوماسيته النشطة وتعزيز التعاون الدولي».

وأشارت اللجنة إلى أن مودي ساهم على المستوى المحلي في النمو الاقتصادي الهندي والعالمي وتضييق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين الفقراء والأغنياء. وأضافت إنها تقدر إجراءات اتخذها مودي ضد الفساد وإصلاح العملة الوطنية هادفاً لتأسيس الحكومة أكثر نزاهة وشفافية.