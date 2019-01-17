الإمارات تدين الهجوم الإنتحاري في كولومبيا

المصدر: وام

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجوم الإنتحاري الذي نفذه انتحاري صباح اليوم الخميس في سيارة مفخخة داخل فناء مدرسة شرطة سانتاندر العامة الواقعة في جنوب العاصمة الكولومبية بوغوتا، وأسفر عن مقتل واصابة العشرات.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها لهذا العمل الإرهابي، مؤكدة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأياً كان مصدره ومنطلقاته.

وأكدت وقوف الإمارات وتضامنها مع الحكومة والشعب الكولومبي في مواجهة العنف والتطرف، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة خطر التطرّف والإرهاب والذي يهدد أمن واستقرار كافة الدول.

وأعربت الوزارة عن تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.