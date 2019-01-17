مسؤول يمني يناقش مع بعثة الاتحاد الأوروبي التخريب الحوثي للاقتصاد

المصدر: عدن- واس

ناقش نائب رئيس الوزراء اليمني، سالم الخنبشي، مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، أنتونيا كالفو، الحرب الاقتصادية التي فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية على بلاده.

واستعرض اللقاء، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، التحديات التي تواجه اليمن في ظل عدم امتثال ميليشيا الحوثي لنتائج محادثات السلام التي عقدت في العاصمة السويدية استوكهولم. وأكد المسؤول اليمني، أن الميليشيا الانقلابية نهبت مؤسسات الدولة، وانتهجت القتل والتدمير وسيلةً لتنفيذ أهدافها وغاياتها، وآخرها الحادث الإجرامي الذي استهدف قيادات وزارة الدفاع في قاعدة العند العسكرية. وقال، إن الحكومة تعكف حالياً لإعداد الموازنة للعام 2019، وستعطي الأولويات للمشاريع التي تخدم المجتمع والتحديات المتعلقة ببرنامج إعمار شامل للقطاعات العامة والخاصة.