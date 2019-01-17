المصدر: الحديدة- وكالات

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مديرية بني ضبيان التابعة لمحافظة صنعاء نحو 2500 سلة غذائية.

واستفاد من المساعدات 15,400 فرد في مراكز «رحب العسيلة» و«الحسني» و«ربعة الطاهر» و«فرثع آل أحمد» و«ترسم» و«بين الحمام» و«الجربان» و«المثبلة».

واستطاع المركز الوصول لهذه المديرية كونها أول جهة إغاثية وللمرة الثالثة على التوالي، ليغيث أهاليها رغم طرقها الصعبة والشاقة بصفتها منطقة مترامية الأطراف.

إلى ذلك نفذ المركز، برنامجاً للإصحاح البيئي في مخيم بني جابر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.

حيث قام المركز بنقل ورفع المخلفات والنفايات الصلبة من شوارع المخيم إلى مدفن النفايات العام، كما وزع 104 حقائب نظافة شخصية للنازحين في المخيم.