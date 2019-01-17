محادثات عسكرية أمريكية تركية في بروكسل حول سوريا

أجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال جوزيف دانفورد، محادثات حول سوريا، أمس الأربعاء، مع نظيره التركي، يشار غولار، في مقر قيادة الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وذكرة قناة «روسيا اليوم» الفضائية، نقلاً عن مصادر تركية، أن اللقاء بين الجانبين جرى بشكل مغلق، واستغرق ساعة تقريباً.

وسبق أن ذكر البيت الأبيض أن دانفورد خطط لعقد لقاء مع غولار استمراراً للمشاورات بين بلديهما حول التطورات الأخيرة في سوريا، خاصة على خلفية انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، واستعدادات تركيا لشن عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمالي الأراضي السورية.

وتُجري تركيا والولايات المتحدة مفاوضات متوترة حول العملية العسكرية المرتقبة للجيش التركي شمالي سوريا التي تقول أنقرة إنها ستستهدف «الإرهابيين» من «وحدات حماية الشعب» الكردية، وهو التنظيم الذي تعاون مع القوات الأمريكية في محاربة «داعش» على الأرض السورية.

وأعلنت الولايات المتحدة، في 19 ديسمبر الماضي، عن بدء انسحاب قواتها من سوريا، لكنها أكدت مراراً ضرورة منع استهداف حلفائها الأكراد على يد القوات التركية، التي هددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتدميرها اقتصادياً حال ضربها «وحدات حماية الشعب». بروكسل - وكالات