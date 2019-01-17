«الزينبيات» تعذّب نساء مختطفات في صنعاء

المصدر: عدن - وكالات

قالت مصادر يمنية إن ميليشيا الحوثي النسائية (الزينبيات) مارسن عمليات تعذيب بحق نساء تم اختطافهن واعتقالهن من قبل المليشيات قبل الإفراج عنهن.

ووفقاً للمصادر التي صرحت لموقع «نيوز يمن»، فإن بعض النساء اللواتي تم الإفراج عنهن بعد اختفائهن أكثر من عشرة أيام أفدن بأنهن اعتُقلن في معتقلات تابعة لميليشيا الحوثي، وأنه تم التحقيق معهن من قبل محققات نسائيات «الزينبيات».

وتضيف المصادر إن ثلاثاً من خمس نساء في أمانة العاصمة تعرضن لعملية تعذيب بالصعق بالكهرباء وبعملية ضرب بالعصي، وبعضهن خرجن من المعتقل وعليهن آثار حروق، وأنهن يرفضن الحديث أو الإفصاح عما تعرضن له بسبب تهديد أسرهن من قبل جماعة الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، التي أرسلت مشرفين هددوا أسر هؤلاء النساء في حال تحدثن مع وسائل الإعلام أو كشفن تعرضهن للاختطاف والتعذيب على أيدي الميليشيا الحوثية النسائية.الجدير بالذكر أن ميليشيا الزينبيات هي مجاميع نسائية حوثية مسلحة أنشئت خارج إطار الدستور والقانون، وتمارس عملها بعيداً عن أي ضوابط أو أنظمة أو صلاحيات دستورية أو قانونية.