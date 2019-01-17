المقدشي يبحث مع الملحق العسكري الأمريكي بناء قدرات الجيش اليمني

المصدر: الرياض- سبأ نت

بحث وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي، مع الملحق العسكري الأمريكي لدى اليمن، العقيد براد غاندي، سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين الصديقين، وبناء قدرات الجيش اليمني وجهود محاربة الإرهاب.

وثمن وزير الدفاع دعم الأصدقاء الأمريكان ومواقفهم المساندة للشرعية، منوهاً بمتانة العلاقة بين اليمن والولايات المتحدة في مختلف المجالات، معبراً عن تقديره لما لمسه من استعداد لدعم جهود محاربة الإرهاب، وتدريب وتأهيل الكوادر الأمنية، لما من شأنها رفع مستوى الجيش اليمني. وسلم العقيد غاندي، الفريق المقدشي برقية تعازي القيادة المركزية الأمريكية في استشهاد رئيس هيئة الاستخبارات اللواء الركن محمد طماح، وعدد من الجنود في حادثة العند، مشيراً إلى أن هذه العمليات تقوض العميلة السياسية ومحادثات السلام في اليمن.