إيران: قواتنا ستبقى في سوريا

جدّد النظام الإيراني تمسّكه بسياسة التدخل في دول المنطقة، متعلقاً هذه المرة بشماعة الرد على تصريحات إسرائيلية. وقال قائد ما يسمى الحرس الثوري الإيراني، أمس، إن إيران ستُبقي على وجودها العسكري في سوريا في تحدٍ للتهديدات الإسرائيلية باستهدافها ما لم تخرج من هناك. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية ستواصل مهاجمة الإيرانيين في سوريا ما لم يخرجوا منها على وجه السرعة.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن قائد الحرس الثوري الميجر جنرال محمد علي جعفري قوله: «ستُبقي الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مستشاريها العسكريين، وقواتها الثورية وأسلحتها في سوريا». ووصف تهديدات نتانياهو بأنها «مزحة»، وحذّر من أن الحكومة الإسرائيلية «تعبث بذيل الأسد»، حسب تعبيره. لندن - رويترز