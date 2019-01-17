توجّه فلسطيني لطلب عضوية كاملة في الأمم المتحدة

المصدر: فلسطين المحتلة - وكالات

يستعد الفلسطينيون للتقدم بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بالرغم من أن هذه الخطوة ستقابل برفض من الولايات المتحدة، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للصحفيين: «نعلم أننا سنواجه فيتو من الولايات المتحدة، لكن هذا لن يمنعنا من تقديم طلبنا» للحصول على العضوية الكاملة.

ويحظى الفلسطينيون بصفة عضو مراقب في الهيئة الأممية، وفي حال حصولهم على العضوية الكاملة من شأن ذلك أن يمنحهم اعترافاً دولياً بدولتهم، وأي دولة تتقدم بطلب للانضمام إلى الأمم المتحدة يجب أن تحصل على موافقة مجلس الأمن أولاً، حيث تملك الولايات المتحدة حق النقض، قبل أن يتم تبني القرار في الجمعية العامة.

وتقدّم الفلسطينيون بطلب لعضوية الأمم المتحدة عام 2011، لكنه لم يصل إلى مجلس الأمن من أجل طرحه للتصويت.

فرصة

وأكدت جامعة الدول العربية أن رئاسة دولة فلسطين للمجموعة «77+الصين» لعام 2019 في هذه المرحلة الدقيقة والهامة، التي تحاول فيها بعض القوى تغييبها في المنظومة الدولية وعزلها، ستتيح لها الفرصة للتصدي لهذه المحاولات.

وعبر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلى، عن تهانيه الحارة لفلسطين بهذا الإنجاز الجديد المعبر ليس فقط عن دعم وإسناد المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في استقلال دولته وتفعيل مشاركتها وحضورها في المحافل الدولية، وإنما أيضاً احترام هذا المجتمع لنضال الشعب الفلسطيني .

اقتحام

إلى ذلك، اقتحم 34 مستوطناً، و35 طالباً من معاهد تلمودية متطرفة، أمس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان إن المستوطنين استمعوا إلى شرح حول «الهيكل» المزعوم، وتجولوا في المسجد المبارك قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة. فيما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً من الضفة، بينهم فتى.