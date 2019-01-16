الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في كينيا

المصدر: وام

أدانت الإمارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمعاً فندقياً في العاصمة الكينية نيروبي.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها لهذا العمل الإرهابي، مؤكدة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأياً كان مصدره ومنطلقاته.

وأكدت وقوف الإمارات وتضامنها مع الحكومة والشعب الكيني في مواجهة العنف والتطرف، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة خطر التطرّف والإرهاب والذي يهدد أمن واستقرار كافة الدول.

وأعربت الوزارة عن مواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.