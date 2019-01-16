مقتل خمسة يمنيين في قصف حوثي على مخيم بني جابر بالحديدة

المصدر: وام

لقي خمسة يمنيين، بينهم امرأتان مصرعهم فيما أصيب العشرات، جراء قصف الميليشيات الحوثية لمخيم بني جابر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، بحسب مصدر طبي في المستشفى الميداني بالخوخة.

وأكد المصدر أن المستشفى استقبل اليوم العشرات من المدنيين الذين أصيبوا نتيجة القصف الحوثي للمخيم بينهم أطفال ونساء ، حيث كانت حالاتهم بين البليغة والمتوسطة .

واستنكر معالي عبدالرقيب فتح وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة استهداف الميليشيات الموالية لإيران للمخيم للمرة الثانية داعيا المجتمع الدولي الى تحمل المسؤولية الانسانية التي نصت عليها المواثيق الدولية.

وطالب بالضغط على الميليشيات الانقلابية للوقف الفوري لكافة الجرائم والانتهاكات التي تمارسها في حق الشعب اليمني، مشيراً إلى أن خروقات الحوثيين لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في السويد دليل على أن الميليشيات تتعامل باستهتار بالاتفاقيات الدولية ضاربة عرض الحائط الجهود الدولية الرامية لإنهاء الأزمة اليمنية.