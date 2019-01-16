الشرطة المصرية تعلن مقتل 5 "ارهابيين" في شمال سيناء

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان الاربعاء عن مقتل خمسة "ارهابيين" في شمال سيناء، بعد دهم قوات الأمن لبؤرتهم بمدينة العريش.

وقال البيان إن قطاع الأمن الوطني "تمكن من رصد بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية وشخصيات مهمة بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش".

وتابع "بمداهمة تلك البؤرة بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة وتم التعامل معها مما أسفر عن مصرع 5 والعثور بحوزتهم على 3 بنادق آلية وبندقية خرطوش وعبوة متفجرة وحزام ناسف".

ويواصل الجيش المصري حملة عسكرية شاملة بدأها في فبراير 2018 بمشاركة قوات الشرطة للتصدي للإرهابيين، وأسفرت حتى الان، بحسب أرقام الجيش، عن مقتل نحو 500 إرهابي وما يزيد على 30 عسكريا.