الجيش الليبي يتعهد بالقضاء على إرهابيي قطر وتركيا

المصدر: بنغازي - وكالات

أكد الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري أن «قطر وتركيا ما زالتا تدعمان الجماعات الإرهابية في ليبيا، وأن الجيش سيسحق أتباع هاتين الدولتين في الجنوب وكل المدن الليبية».

وأعلن، في مؤتمر صحافي تلا فيه بياناً للجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، عن إطلاق عملية عسكرية كبرى جنوبي البلاد، لتطهيرها من الجماعات الإرهابية، وشدد على أن «عملية الجنوب تعد تلبية لنداءات الشعب الليبي المتكررة لفرض هيبة القانون في كل المناطق الليبية، خاصة نداءات أهالي الجنوب الذين يعانون الإرهاب والجريمة».

يُذكر أن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى حدود مدينة سبها التي تشهد منذ سنوات سيطرة جماعات مسلحة، بعضها من جماعات مسلحة أجنبية من تشاد والسودان والنيجر، وتتحكم في الحدود الجنوبية للبلاد.

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المسماري: سنسحق أتباع قطر وتركيا في ليبيا