واشنطن تطالب بغداد بتجميد ميليشيات الحشد الشعبي

المصدر: عواصم - وكالات

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من العراق تجميد 67 ميليشيا من الحشد الشعبي وسحب أسلحتها، أبرزها منظمة بدر بزعامة هادي العامري، وكتائب حزب الله العراقي، ولواء أبو فضل العباس، وعصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي.

وبحسب تقارير صحافية، فإن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، دعا واشنطن إلى إمهاله بعض الوقت للرد على الطلب. وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد التقى في 9 يناير، الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. وبحسب التقارير، فإن بومبيو دعا الحكومة العراقية إلى التعامل بحزم مع الميليشيات.

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