المصدر: تونس - د ب أ

رحّلت ألمانيا أكثر من 1500 مهاجر ينحدرون من دول المغرب العربي من بين المخالفين للوائح الإقامة خلال الـ 11 شهراً الأولى من عام 2018.

وتفيد بيانات وزارة الداخلية الألمانية، بأن 534 جزائرياً و665 مغربياً و318 تونسياً جرى ترحيلهم من ألمانيا حتى شهر نوفمبر خلال عام 2018.

وتعتبر هذه الأعداد أعلى من عدد المرحّلين في كامل عام 2017، والذي بلغ 1389 مهاجراً

كما كشفت البيانات عن أن 386 مهاجراً من تلك الدول اختاروا العودة إلى أوطانهم طوعاً على امتداد عام 2018، من بينهم 266 جزائرياً و53 مغربياً و67 تونسياً.

وتسمح العودة طوعاً للمهاجرين غير الشرعيين بالاستفادة من برامج تمويل من الحكومة الألمانية من أجل البدء بمشروعات خاصة بهم في دولهم الأصلية.