سيف الإسلام القذافي يشيد بدور روسيا في دعم السلام

المصدر: طرابلس- وكالات

أكد سيف الإسلام القذافي، أن حكومة روسيا تتفهّم حقيقة الوضع في ليبيا، وتدعم الحل السياسي في البلاد بمشاركة كافة الأطراف الليبية.

وقال القذافي الابن في رسالة لرئيس اللجنة الروسية للتضامن مع الشعبين الليبي والسوري، سيرغي بابرون، إن «روسيا تدعم جهود السلام التي ترمي إلى إحلال الأمن والاستقرار في ليبيا من جديد».

وكان خالد الزايدي محامي سيف الإسلام القذافي أكد في تصريحات سابقة، أن نجل القذافي بعث إلى القيادة الروسية برسالة رسمية يطلب فيها دعم موسكو لحل الأزمة في ليبيا.

وقال الزايدي، إن هناك رداً روسياً «جيداً» على رسالة سيف الإسلام القذافي، مؤكداً أن لموسكو مكانة مرموقة لدى الشعب الليبي، كونها لم تتلوث مثل غيرها بدماء الليبيين، ولم تشارك في أي قرار أو عدوان ضد ليبيا.