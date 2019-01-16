المصدر: الجزائر-وكالات

دمرت مفارز للجيش الوطني في الجزائر مخبأين للجماعات الإرهابية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر أنه في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من الشلف وبو مرداس مخبأين للجماعات الإرهابية»، فيما تم العثور على أسلحة وأجهزة لاسلكية كانت تستعمل في تنفيذ أعمال إرهابية في وسط الجزائر. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي شاحنة مُحملة بـ(25) طناً من خليط الحجارة وخام الذهب بتمنراست.

في حين أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بوهران، تاجر مخدرات بحوزته (58,3) كيلوغراماً من الكيف المعالج. من جهة أخرى، أحبط عناصر الدرك الوطني محاولة هجرة غير شرعية لـ(18) شخصاً بوهران.