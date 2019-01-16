مسؤول فلسطيني: زيارة عبّاس إلى سوريا واردة

المصدر: دمشق - د.ب.أ

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد يقوم بزيارة إلى سوريا في أي وقت.

ونقلت صحيفة الوطن السورية عن الأحمد قوله، أمس، على هامش افتتاح هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية مكتباً لها في دمشق: «زيارة عباس إلى سوريا واردة في أي وقت، أنا اليوم في دمشق بزيارة معلنة، وليس سراً، هناك من سبقني قبل أيام في زيارات غير معلنة، الزيارة واردة وأعتقد أنها ستكون قريبة».

واعتبر الأحمد أنّ سوريا تتعافى وخياراتها لا تزال واضحة وبوصلتها لا تزال تتجه صوب فلسطين، وهذا سينعكس ليس فقط على القضية الفلسطينية، ونحن نواجه صفقة القرن، وإنما أيضاً على عموم المنطقة.