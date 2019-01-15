ارتفاع ضحايا الثلوج في الجزائر إلى 8 وفيات

المصدر: الجزائر- وكالات

توفي 8 أشخاص وأصيب 27 آخرون في حوادث مرورية مختلفة بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق متفرقة من الجزائر، حسب ما أعلنته المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري.

وقال الأمن الجزائري في بيان، إن الجهات المختصة والمعنية تواصل عملها في مختلف ولايات البلاد بغرض تنظيم حركة المرور، وفتح الطرقات المغلقة التي تسبب في إغلاقها هطول الأمطار الغزيرة والثلوج خلال اليومين الماضيين.

وتساقطت كميات هائلة من الثلوج على عدة مناطق في الجزء الشمالي من الجزائر.

وتسببت الثلوج التي وصل سمكها في بعض المناطق إلى 20 سنتيمتراً في إغلاق 16 طريقاً وطنياً و15 طريقاً فرعياً. وفي كل من ولايات تيزي وزو والبويرة والبليدة وبجاية وجيجل وبرج بوعريريج وتبيسة وسطيف وميلة، وزادت الثلوج من عزلة القرى النائية، وأغلقت الطرق المؤدية إليها، مما دفع إلى تدخل الجيش للمساعدة في إعادة فتح الطرق الرئيسية باستخدام الرافعات.