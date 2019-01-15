«الهلال» تدعم تعز بوحدة صحية ومركز للأمومة والطفولة

المصدر: تعز- وام

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وحدة صحية ومركزاً للأمومة والطفولة في مديرية «موزع» التابعة لمحافظة تعز، وأمدتهما بشحنة من الأدوية والمكملات الغذائية للأطفال.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الهيئة للقطاعات الإنسانية والخدمية والتنموية في محافظة تعز، والساحل الغربي للتخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية للمرأة والطفل.

وأكد محمد الجنيبي رئيس قسم البرامج الإغاثية في الهلال الأحمر الإماراتي، أن مشروع إعادة تأهيل وصيانة وتأثيث وتجهيز مركزي الصحة والأمومة والطفولة؛ يهدف إلى توفير الرعاية الصحية للمرأة والطفل ومراحل النمو، بالإضافة إلى تقديم الخدمات العلاجية المجانية لأكثر من (700) أسرة، أي ما يعادل (22) ألف نسمة في موزع والمناطق المجاورة لها.

وأضاف، أنه تم تزويد المركز الصحي ومركز الأمومة والطفولة بكافة التجهيزات الطبية الحديثة، والأدوية اللازمة التي ستسهم في معالجة كافة الأمراض والأوبئة الشائعة في المديرية.

وقال الدكتور عبدالرحيم القاسمي، مدير عام مكتب الصحة في مديرية موزع، إن «الهيئة» وفرت كل وسائل الرعاية الصحية مجاناً لجميع سكان قرى ومناطق المديرية، مشيراً إلى أنها قامت بإعادة تأهيل وصيانة وتأثيث وتجهيز الوحدة الصحية، ومركز الأمومة والطفولة بالمعدات الطبية الحديثة، ووفرت الأدوية اللازمة لمعالجة الأمراض والأوبئة.

من جهتهم، عبّر عدد من مسؤولي السلطة المحلية - خلال الافتتاح - عن تقديرهم وشكرهم لدولة الإمارات لتوفيرها مختلف أنواع المساعدات، ووسائل الدعم والرعاية الكاملة والمجانية للمواطنين بالمديرية في المجالات الإغاثية والصحية والمياه وغيرها، مشيدين بدور هيئة الهلال الأحمر في إعادة تأهيل وصيانة وتأثيث المرافق الصحية في «موزع»، التي تعرضت للنهب والتدمير من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.