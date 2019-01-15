مساعدات سعودية لليمنيين في الجوف ومأرب

المصدر: الرياض- وكالات

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتوزيع 950 سلة غذائية تزن 70 طناً و300 كيلوغرام على النازحين في مديرية الغيل بمحافظة الجوف، يستفيد منها 5,700 أفراد ضمن مشروع توزيع 102،170 سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية.

كما وصلت إلى مأرب 6 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان، مخصصة للنازحين من صعدة إلى محافظة مأرب، تحمل على متنها 1,800 سلة غذائية تزن 133 طناً و200 كيلوغرام.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع التي يقدمها المركز للشعب اليمني، والتي بلغت 321 مشروعاً، وشملت مختلف مناحي الحياة ضمن الجهود التي تبذلها دول التحالف للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي تسببت بها ميليشيا الحوثي.