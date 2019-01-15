قابوس يبحث العلاقات الثنائية مع بومبيو

المصدر: مسقط - وكالات

استقبل جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، ببيت البركة مساء أمس، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أنه «جرى خلال المقابلة استعراض أوجه التعاون القائم بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة لشعبيهما الصديقين، إضافة إلى بحث التطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية».

ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى مسقط قادماً من السعودية. وكان في استقباله في المطار جلالة السلطان قابوس بن سعيد.

وكان الناطق باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو قد أعلن، أن بومبيو سيختصر جولته في الشرق الأوسط لاضطراره إلى العودة إلى الولايات المتحدة لحضور جنازة عائلية. وقال بالادينو، إن «الوزير بومبيو سيعود إلى الولايات المتحدة بعد اجتماعاته في مسقط» عاصمة سلطنة عمان، مؤكداً أنه «يتطلع لزيارة الكويت لإجراء حوار استراتيجي، في وقت مناسب في المستقبل القريب».