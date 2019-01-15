أمريكا تتهم الحوثي بالتنصل من اتفاق السويد

المصدر: الرياض - وكالات

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، محادثات في الرياض، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تناولت سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والعمل ضد أنشطة إيران الخبيثة، فيما اتهم بومبيو ميليشيا الحوثي الإيرانية بعدم الالتزام ببنود اتفاق السويد.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها.

كما التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بوزير الدفاع الأمريكي، وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها.

دعم التهدئة

ونشرت السفارة الأمريكية في الرياض تغريدة عقب اللقاء، قالت فيها: «فيما يتعلق باليمن، تم الاتفاق على الحاجة إلى استمرار التهدئة والتقيد ببنود اتفاقيات السويد، وخاصة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في الحديدة». وأضافت التغريدة «الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع».

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن اتفاقا جرى مع المملكة العربية السعودية للوقوف ضد أنشطة إيران الخبيثة. وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه تم الاتفاق أيضا خلال زيارة بومبيو للسعودية على ضرورة دعم التقدم السياسي في ملف السلام باليمن.

وشدد البيان على عمق العلاقات مع السعودية ومواصلة البناء على أسس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وقال البيان إن الوزيرين ناقشا القضايا الإقليمية الحساسة، وتشمل إيران وسوريا واليمن ولبنان وليبيا وأفغانستان.

اتفاق السويد

واتهم بومبيو المتمردين الحوثيين بعدم احترام بنود اتفاق السويد الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي برعاية الأمم المتحدة حول هدنة في ميناء الحديدة الاستراتيجي.

وقال بومبيو للصحافيين الذين يرافقونه في جولته: «تحدثنا عن حقيقة أن العمل الذي تم تحقيقه في السويد عن اليمن كان جيداً، ولكن نحتاج إلى كلا الطرفين لاحترام تلك الالتزامات». وأضاف: «اختار الحوثيون المدعومون من إيران عدم القيام بذلك».

ووصل بومبيو، إلى الرياض، أول أمس، في زيارة للمملكة العربية السعودية في إطار جولته في المنطقة.