الخرطوم: سوريا ستستعيد عافيتها

المصدر: الخرطوم - البيان

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أن المعركة في سوريا حسمت لصالح الحكومة، وأكد وقوف بلاده مع سوريا إلى أن تسترد عافيتها.

وأكد خلال مخاطبته أمس فعاليات سياسية واجتماعية بمدينة نيالا أن موقف بلاده كان معلناً منذ بداية الأزمة وضد إنهاء مهمة المراقبين العرب، وطرد سوريا من جامعة الدول العربية، وكذلك كان الموقف السوداني ضد قطع العلاقات مع سوريا، حيث ظلت العلاقات السودانية السورية متواصلة بوجود السفير السوداني في دمشق ووجود سفير سوريا بالخرطوم.

وقال البشير :كان موقفنا أن الوضع في سوريا مختلف ولا يمكن أن يكون هناك سلام بــدون بشــار الأسد، ولكن أصــروا على ذهــاب بشار وتدخــلت إيران وروسيا والآن كل العالم تدخل في ســـوريا عــدا العــرب، ابتعــدوا عنــها.