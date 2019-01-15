المصدر: بيروت-وكالات

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، أمس، حكماً قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدّة عشر سنوات بحق حسين. س، ومحمد. ق، وتغريم كل منهما مبلغ مليوني ليرة لبنانية، وتجريدهما من حقوقهما المدنية، بعدما أدانتهما بـ «تأليف عصابة مسلّحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وإقدامهم على حجز حرية أشخاص سوريين، بعد تهريبهم إلى لبنان خلسة، وابتزازهم بغية دفع مبالغ مالية لهم، مقابل إطلاق سراحهم».

حكم

وحكمت المحكمة أيضاً، على العريف في الجيش أسامة. ن، وبسام. ي، ومحمد. ن، والسوري عبد الجليل. خ، مدة سنة، وتغريم كل منهم 500 ألف ليرة، وحبس محمد. ز، مدة ستة أشهر، وتغريمه مئة ألف ليرة لبنانية، بعدما أدانتهم بالتدخل بهذه الجرائم.