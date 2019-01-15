المصدر: عدن ـ سبأنت

بحث وزير الإدارة المحلية اليمنية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، مع مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالعاصمة المؤقتة عدن، صالح الذيباني، والمشاريع والبرامج المنفذة من قبل فرع المكتب في عموم المحافظات وخطة عمل المركز الإغاثية والتنموية خلال العام 2019.

وناقش فتح خلال اللقاء ما يتم تقديمه من المشاريع الخاصة بسبل العيش ومشاريع دعم التنمية، والمشاريع المرتبطة بالمرحلة الثانية من العملية الإغاثية، والتي تم تنفيذها في عدد من المحافظات من قبل المركز.

وأكد فتح خلال اللقاء حرص الحكومة على تقديم كل الدعم والمساندة على المركز والجهات المانحة في تقديم وتنفيذ البرامج والمشاريع الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب اليمني في كل المحافظات.