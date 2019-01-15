تخريج ضباط في مأرب

المصدر: مأرب – سبأنت

شهدت محافظة مأرب اليمنية، أمس، حفل تخريج دفعة ثانية من دورة تأهيل الضباط من مدرسة القوات الخاصة بمحافظة مأرب.

وأكد المفتش العام للقوات المسلحة اليمنية اللواء عادل القميري، في كلمة ألقاها بالمناسبة، على تصميم القوات المسلحة على استكمال تحرير كل شبر من أرض الجمهورية وإنهاء الانقلاب باستعادة مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن تخرج هذه الدفعة يأتي متزامناً مع الانتصارات العظيمة التي يحققها أبطال القوات المسلحة في مختلف الجبهات والمحاور والقطاعات العسكرية، حيث يواصل الأبطال قهر ودحر الأعداء المتربصين بالوطن من الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران وتحرير مناطق جديدة كل يوم.