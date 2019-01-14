العاهل الأردني يجري محادثات في بغداد في أول زيارة منذ 10 سنوات

المصدر: أ ف ب

وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم إلى بغداد في زيارة رسمية هي الأولى منذ أكثر من 10 أعوام، حسبما أفاد المتحدث باسم الرئاسة العراقية.

وقال لقمان فيلي، إن "العاهل الاردني وصل بغداد والتقى بالرئيس برهم صالح، كما سيلتقي برئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

وتأتي الزيارة بعد حركة دبلوماسية نشطة شهدها العراق خلال الأيام القليلة الماضية.

وزيارة العاهل الأردني هي الثانية من نوعها خلال عشر سنوات، وكانت زيارته الأولى عام 2008.

وزار الرئيس العراقي برهم صالح الأردن في نوفمبر، وفي الشهر اللاحق التقى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز نظيره العراقي في بغداد.

وتتقاسم بغداد وعمان حدودا مشتركة مهمة ونقاطا تجارية، ووقعا مؤخرا مذكرة تفاهم في مجال الكهرباء على وجه الخصوص، والتي تعد مشكلة مزمنة بالنسبة للعراق.