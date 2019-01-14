بومبيو يقطع جولته الخليجية لحضور جنازة عائلية

المصدر: أ ف ب

أعلن متحدث باسم الخارجية الأمريكية الإثنين، أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيختصر جولته في الشرق الأوسط، ولن يزور الكويت الثلاثاء كما كان مقررا لاضطراره إلى العودة إلى الولايات المتحدة لحضور جنازة عائلية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو في بيان إن "الوزير بومبيو سيعود إلى الولايات المتحدة لحضور جنازة عائلية بعد اجتماعاته في مسقط" عاصمة سلطنة عمان.

وتابع البيان أن بومبيو "يتطلع لزيارة الكويت لإجراء حوار استراتيجي بين الولايات المتحدة والكويت في وقت مناسب في المستقبل القريب".

وكان الوزير الأمريكي قد قام بجولة في المنطقة زار فيها الأردن والعراق ومصر.

وبدأ بعدها جولة كان من المقرر أن تشمل دول مجلس التعاون الخليجي الست. وزار بالفعل البحرين ثم الإمارات. وهو موجود حاليا في السعودية قبل أن يتوجه إلى سلطنة عمان.