إحباط هجوم حوثي استهدف ممثلي الشرعية في الحديدة

المصدر: عدن - البيان

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن القوات الحكومية وبدعم من التحالف أحبطت عملية إرهابية استهدفت الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، برئاسة اللواء صغير بن عزيز عبر طائرة مسيرة مصنعة في إيران.

وقال الإرياني في تغريدات على تويتر إن المحاولة هدفها إفشال تنفيذ اتفاق السويد وإجهاض جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتسوية الأزمة. وأوضح الإرياني أنه تم اعتراض الطائرة الحوثية المسيرة المصنوعة بإيران وهي محملة بمواد شديدة الانفجار، وتم تفجيرها قبل وصولها إلى مقر سكن الفريق الحكومي المشارك في اللجنة المشتركة بالدريهمي في تمام الساعة السابعة والنصف صباح أمس (السبت) بالتوقيت المحلي.

تطور خطير

وقال: هذا التطور الخطير يأتي بعد يوم من الهجوم الإرهابي على عرض عسكري في قاعدة العند والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من القيادات العسكرية والضباط والجنود، تأكيداً لنوايا ⁧‫الميليشيا الحوثية الإيرانية‬⁩ نسف اتفاقات ⁧‫استوكهولم‬⁩ والدور الذي يلعبه نظام طهران في تأجيج الصراع في اليمن والمنطقة.