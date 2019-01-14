قتيل وجرحى بهجوم استهدف العاصمة الصومالية

المصدر: مقديشو- وكالات

ذكرت الشرطة الصومالية وشهود عيان أن شخصاً واحداً على الأقل قُتل وأصيب خمسة آخرون في هجوم بقنبلة في العاصمة الصومالية، مقديشو، طبقاً لما ذكرته إذاعة «شابيل» الصومالية أمس. وذكر شاهد عيان أن مهاجمين ألقوا قنبلة يدوية على مسكن مفوض منطقة دينيل في مقديشو، محمد أبو بكر جعفر، الذي لم يصب بأذى في الحادث.

وأسفر الهجوم عن مقتل امرأة كانت تسير في الطريق، وإصابة خمسة آخرين، اثنان منهم من حراس أمن المفوض والثلاثة الآخرون مدنيون. وتم نقل المصابين إلى مستشفى محلي للعلاج، حسب الشرطة. ولم يتم بعد صدور أي تعليق من قوات الأمن على الهجوم. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن جماعة «الشباب» غالباً ما تعلن مسؤوليتها عن التفجيرات في مقديشو، التي تستهدف مسؤولي الحكومة الصومالية.