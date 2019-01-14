إسرائيل تعترف بشنّ غارة جوية في سوريا

المصدر: عواصم - وكالات

اعترفت إسرائيل أمس بشنّ غارة جوية نهاية الأسبوع الماضي على ما وصفته بمستودع أسلحة إيرانية في سوريا، وقالت أيضاً إنها استكملت بحثاً عن أنفاق لجماعة حزب الله المتحالفة مع إيران عبر الحدود مع لبنان.

وتخلّت إسرائيل في الأيام الأخيرة عن حذرها القديم بشأن الكشف عن عملياتها ضد الأهداف المرتبطة بإيران في جبهتها الشمالية، في مؤشر على ثقتها في حملة تشنّها وسط توترات عرضية مع روسيا أكبر داعم لسوريا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في تصريحات أذاعها التلفزيون: «نتخذ إجراءات حققت نجاحاً لافتاً لكبح الترسخ العسكري الإيراني في سوريا»، مضيفا أن هذا تضمن شنّ مئات الهجمات على مدى السنوات الأخيرة في الحرب بسوريا.