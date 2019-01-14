برنامج الغذاء العالمي يقلّص مساعداته للفلسطينيين

المصدر: عواصم - وكالات

أعلن برنامج الأغذية العالمي أن المنظمة الإنسانية قلّصت مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، بسبب نقص التمويل الذي تسبب في تعليق قسم منها.

وأعلن مدير البرنامج في الأراضي الفلسطينية، ستيفن كيرني، انقطاع المساعدات عن نحو 27 ألف فلسطيني في الضفة الغربية منذ الأول من يناير الجاري. كذلك أعلن أن 165 ألف فلسطيني، بينهم 110 آلاف في قطاع غزة قد تقلّصت المساعدات التي يتلقونها بـ20 في المئة.

يأتي قرار تقليص المساعدات بسبب «تراجع تدريجي» في إسهامات الدول المانحة خلال السنوات الأربع الأخيرة، لا سيما خفض إسهام الولايات المتحدة، التي تعد أكبر المسهمين في البرنامج.