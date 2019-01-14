مصر تمدد الطوارئ 3 أشهر

المصدر: القاهرة - وكالات

وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي مدّ حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر. واتخذ المجلس موافقته بعد مناقشة قرار السيسي بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ غداً الثلاثاء.

وخاضت مصر على مدار السنوات الماضية حرباً شرسة ضد الإرهاب، واضطرت السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ في 2017.

وتنصّ اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري على أنه تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ. وتتولى القوات المسلحة والشرطة في مصر اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.