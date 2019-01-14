المصدر: مأرب ـ سبأنت

تجاوزت نسبة الإنجاز في أعمال شق وتوسعة وسفلتة الجزء المتبقي من طريق مأرب - البيضاء الرابط بين منطقتي الصدارة والمناقل بطول 12 كيلومتراً 60 في المئة.

وأوضح مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة مأرب المهندس عبدالودود المذحجي خلال زيارته التقييمية للمشروع، أن هذا الطريق الاستراتيجي أصبح حالياً الشريان الوحيد الذي يربط المحافظات الوسطى بما فيها أمانة العاصمة بمحافظة مأرب والخط الدولي الوحيد الذي يربط تلك المحافظات بالمنافذ البرية مع المملكة العربية السعودية وسلطة عمان.

ولفت إلى أن المقطع الذي يجري تنفيذه حالياً في الطريق يعد من أصعب المقاطع في طريق مأرب ـ البيضاء، والمتبقي منها كونه يمر في مناطق سيول أمطار خطيرة وصعبة.