موجة طقس باردة تضرب مصر وسقوط قتلى وجرحى

المصدر: وكالات

شهدت المحافظات المصرية، اليوم الأحد، موجة من الطقس السيئ والعواصف الترابية، وذلك بسبب نشاط الرياح الجنوبية الغربية على كافة الأنحاء والمثيرة للرمال والأتربة وصلت إلى حد العاصفة على بعض المناطق، ما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس واضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وأيضا انخفاض شديد في درجات الحرارة، فيما رفعت الأجهزة التنفيذية بعدد من المحافظات درجة الاستعداد القصوى مع رفع حالة الطوارئ لمواجهة أي أحداث تنتج عن الطقس السيئ.

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية أن 3 أشخاص قتلوا اليوم في الوادي الجديد فيما أصيب 20 آخرون بينهم 7 أطفال جراء انقلاب حافلة صغيرة عند الكيلو 105 بطريق الخارجة أسيوط.

وفي سوهاج، لقيت سيدة مصرعها وأصيب 10 أشخاص آخرون في حادثي سير منفصلين بمركزي جهينة وساقلتة بسبب الطقس السيء.

وأصيب في أسوان 18 شخصا بحادث تصادم وقع بين حافلة صغيرة وسيارة شرطة على الطريق الصحراوي بمدخل المحافظة، كما جرح 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي السريع في نطاق مركز شرطة أبو حمص.

ولقي عامل مصرعه وأصيب 3 آخرون بالاختناق بسبب دخان منبعث من نيران أشعلوها للتدفئة بسبب برودة الجو في مزرعة دير السريان بمركز وادي النطرون.

وتعرضت محافظة القليوبية لعاصفة ترابية تسببت في حجب الرؤية على الطرق الرئيسية وارتباك الحركة، وامتلأت الشوارع بالأتربة وأصيب عدد من المواطنين بضيق التنفس ولجأ عدد منهم لارتداء الكمامات.

وأعلنت وزارة البيئة تأثر أغلب أنحاء الجمهورية خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير الجاري لحالة عدم استقرار في الأحوال الجوية، إذ تنشط الرياح الغربية والجنوبية الغربية وتكون مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق، وأوضحت منظومة الرصد البيئي والإنذار المبكر، التابعة لوزارة البيئة، أن العوامل الجوية المشار إليها قد أثرت ولا تزال تؤثر سلبا على جودة الهواء على كافة أنحاء الجمهورية والتي قد يزداد تأثيرها خاصة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 15 و16 يناير 2019 وفى حالة سقوط الأمطار سوف يتحسن مؤشر جودة الهواء وتخف حدة الأزمة.

وتتابع وزارة البيئة من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية مؤشرات جودة الهواء، وأهابت الوزارة بالمواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد في الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة.