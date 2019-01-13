الإرياني: إحباط هجوم حوثي استهدف الفريق الحكومي في لجنة الحديدة

المصدر: البيان الالكتروني

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن قوات الجيش الوطني بدعم من التحالف أحبطت هجوماً حوثياً حاول استهداف الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار بالحديدة بطائرة مسيرة إيرانية الصنع.

وقال الإرياني في حسابه على تويتر " قوات الجيش بدعم من التحالف تحبط عملية إرهابية استهدفت الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار برئاسة اللواء صغير بن عزيز عبر طائرة حوثية مسيرة مصنعة في إيران،في محاولة منها لإفشال تنفيذ اتفاق السويد وإجهاض جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتسوية الأزمة".

وأضاف " هذا التطور الخطير يأتي بعد يوم من الهجوم الارهابي على عرض عسكري في قاعدة العند والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من القيادات العسكرية والضباط والجنود،تأكيدا لنوايا المليشيا الحوثية الايرانية نسف اتفاقات ستوكهولم والدور الذي يلعبه نظام طهران في تأجيج الصراع في اليمن والمنطقة.